Calciomercato Venezia | la ricostruzione dopo la Serie B | chi viene e chi va

Una retrocessione impronosticabile a gennaio per i lagunari che, però, dopo le vacanze natalizie hanno smesso di macinare punti con continuità e sono tornati nella Serie cadetta dopo un solo anno di A. Questo ha portato il Venezia ad essere molto attivo sul Calciomercato. L'obiettivo è quello di ottenere subito la promozione. Per questo, la dirigenza ha già chiuso qualche nome, ma deve stare attenta alle avanches delle squadre di A per i pezzi pregiati. Molte squadre, infatti, si sono interessate ai big dei lagunari, con l'obiettivo di saccheggiare una retrocessa. I colpi in chiusura (Photo credit: Brescia Calcio BSFC)È un Venezia molto attivo sul mercato, pronto a rafforzare la squadra in ogni reparto per poter lottare in ogni partita.

