Calciomercato – Torino, l’ex rossonero Piatek per sostituire Belotti? (Di domenica 19 giugno 2022) Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan, non sarà confermato dalla Fiorentina. Potrebbe, però, restare in Serie A e giocare in granata Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022) Krzysztof, ex attaccante del Milan, non sarà confermato dalla Fiorentina. Potrebbe, però, restare in Serie A e giocare in granata

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Nell'affare #Bremer il @TorinoFC_1906 vorrebbe inserire #Casadei, ma per i nerazzurri è in… - GiovaAlbanese : Il #Torino non ha esercitato il diritto di riscatto su #Mandragora entro il termine ultimo di ieri. Non si raggiung… - GiovaAlbanese : Nessun avanzamento sulla trattativa #Morata, dopo il summit che si è tenuto nei giorni scorsi tra #Juventus e… - PianetaMilan : #Calciomercato - @TorinoFC_1906, l'ex rossonero @pjona9official per sostituire @gallobelotti? - #TorinoFC #Torino… - sportli26181512 : Torino, Cairo alza le richieste per Bremer: Inter avvertita: L'interesse del Tottenham per Gleison Bremer sta facen… -