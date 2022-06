Calciomercato Serie B: l'Ascoli vuole trattenere Maistro (Di domenica 19 giugno 2022) Ascoli - L' Ascoli vorrebbe trattenere Fabio Maistro (24), protagonista di un'ottima stagione, ma il centrocampista di proprietà della Lazio è appetito anche dalla Spal , dove tra l'altro ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022)- L'vorrebbeFabio(24), protagonista di un'ottima stagione, ma il centrocampista di proprietà della Lazio è appetito anche dalla Spal , dove tra l'altro ha ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieB, previsto incontro in settimana tra #Stellone e la nuova proprietà della #Reggina - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Bari, vicino l'acquisto di #Mallamo: incontro a inizio settimana con l'#Atalanta - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Bari, trattativa con la #Reggina per #Andreoni - sportli26181512 : Calciomercato, gli obiettivi e le trattative delle neopromosse: Monza, Lecce e Cremonese si stanno preparando per a… - junews24com : Lukaku Inter, ritorno sempre più vicino: manca solo il sì di Zhang! Le ultime - -