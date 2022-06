CALCIOMERCATO SERIE A – Napoli | incontro con Koulibaly per il rinnovo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieB, previsto incontro in settimana tra #Stellone e la nuova proprietà della #Reggina - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Bari, vicino l'acquisto di #Mallamo: incontro a inizio settimana con l'#Atalanta - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Bari, trattativa con la #Reggina per #Andreoni - AndreaCibyou : ??Secondo - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #SERIEA – #Napoli , incontro con #Koulibaly per il rinnovo #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Inter, Milan e Juve: assalto del Borussia Dortmund per Haller Sebastien Haller ©... da 33 milioni di euro per la parte fissa più unadi bonus che farebbero schizzare la cifra finale ...Ambasciatore di questo possibile clamoroso colpo dipotrebbe essere Jorge Mendes , ...in Champions (sarà in Europa League dopo la vittoria in Conference League e il sesto posto inA ... Calciomercato, i giocatori riscattati dopo il prestito: la situazione di ogni squadra che nel ritorno del secondo turno di Eccellenza i biancorossi perdono per 3-2 con la Castanese, mancando, quindi, il salto di categoria. Tanti sono i rimpianti per la formazione di Valotti che, nonost ...Il belga vorrebbe restare all’ombra del Vesuvio, le sue richieste sono però considerate alte da ADL. Intanto Koulibaly: “Mai alla Juve” ...