Calciomercato Roma, Frattesi sempre più vicino: i dettagli della trattativa! (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi sta spingendo verso il ritorno in giallorosso, nella mente vorrebbe emulare il percorso fatto qualche anno fa dal suo compagno di nazionale Lorenzo Pellegrini. La Roma sta lavorando in maniera persistente all’operazione, vogliosa di poter mettere a disposizione il classe ’99 alla corte di Mourinho già per metà Luglio, periodo nel quale i “capitolini” partiranno per il ritiro all’estero e saranno convocabili i nazionali. Calciomercato Roma Frattesi La valutazione del giocatore da parte del Sassuolo è di 30 milioni di euro, cifra ritenuta non congrua da parte di Pinto, che consapevole della clausola sulla rivendita del 30%, ritiene di poter strappare il centrocampista al club emiliano per circa 15/18 milioni di euro. Le ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport, Davidesta spingendo verso il ritorno in giallorosso, nella mente vorrebbe emulare il percorso fatto qualche anno fa dal suo compagno di nazionale Lorenzo Pellegrini. Lasta lavorando in maniera persistente all’operazione, vogliosa di poter mettere a disposizione il classe ’99 alla corte di Mourinho già per metà Luglio, periodo nel quale i “capitolini” partiranno per il ritiro all’estero e saranno convocabili i nazionali.La valutazione del giocatore da parte del Sassuolo è di 30 milioni di euro, cifra ritenuta non congrua da parte di Pinto, che consapevoleclausola sulla rivendita del 30%, ritiene di poter strappare il centrocampista al club emiliano per circa 15/18 milioni di euro. Le ...

