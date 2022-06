Calciomercato Milan – Renato Sanches, affare a rischio: preme il PSG (Di domenica 19 giugno 2022) Renato Sanches, obiettivo di Calciomercato del Milan, rischia di sfumare proprio sul più bello. Accelerata del PSG sul mediano portoghese Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022), obiettivo didel, rischia di sfumare proprio sul più bello. Accelerata del PSG sul mediano portoghese

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - DiMarzio : Il #Milan Femminile ha chiuso per Kosovare #Asllani, attaccante svedese dal #RealMadrid ?????????? - carlolaudisa : Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossoner… - dino_andreani : RT @il_patriarca7: Da una parte facciamo tanto gli spavaldi perché i 'giornalisti di calciomercato' ogni 3x2 si inventano notizie perché 'i… - CalcioOggi : Asse con Cardinale: Milan, in settimana il rinnovo di Maldini - Pianeta Milan -