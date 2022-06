Calciomercato Milan, dalla Spagna: offerta per Marcelo! (Di domenica 19 giugno 2022) L’indiscrezione sulla proposta del Diavolo AS ha lanciato un’indiscrezione importante sul futuro di Marcelo. Il terzino, che dopo una lunga pagina di storia ha detto addio al Real Madrid, sarebbe un obiettivo di mercato del Milan. In tal senso sarebbe stata addirittura presentata un’offerta 3 milioni di euro netti d’ingaggio al brasiliano, che non sarebbe del tutto convinto dalle cifre, lontane da quelle percepite al Real. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) L’indiscrezione sulla proposta del Diavolo AS ha lanciato un’indiscrezione importante sul futuro di Marcelo. Il terzino, che dopo una lunga pagina di storia ha detto addio al Real Madrid, sarebbe un obiettivo di mercato del. In tal senso sarebbe stata addirittura presentata un’3 milioni di euro netti d’ingaggio al brasiliano, che non sarebbe del tutto convinto dalle cifre, lontane da quelle percepite al Real. L'articolo proviene da Calcio News 24.

