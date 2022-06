Calciomercato Milan, ‘colpo Real’: “Hanno presentato l’offerta” (Di domenica 19 giugno 2022) Mercato Milan, il prossimo acquisto può arrivare dal Real Madrid. Il club rossonero, secondo le indiscrezioni, ha presentato un’offerta. Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per costruire la rosa del futuro. Il club rossonero sta pensando a come puntellare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo è restare competitivi per provare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 giugno 2022) Mercato, il prossimo acquisto può arrivare dal Real Madrid. Il club rossonero, secondo le indiscrezioni, haun’offerta. Ildi Stefano Pioli è al lavoro per costruire la rosa del futuro. Il club rossonero sta pensando a come puntellare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo è restare competitivi per provare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - DiMarzio : Il #Milan Femminile ha chiuso per Kosovare #Asllani, attaccante svedese dal #RealMadrid ?????????? - carlolaudisa : Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossoner… - serieAnews_com : ?? #Milan, presentata un'offerta a #Marcelo: i 3 milioni l'anno non convincono il brasiliano - gilnar76 : Calciomercato #Milan, voci dalla Spagna: offerta concreta a Marcelo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -