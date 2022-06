Calciomercato Juventus, ufficialità in arrivo: doccia gelata per Agnelli (Di domenica 19 giugno 2022) La Juventus di Allegri è a caccia di rinforzi nel reparto offensivo. Dopo tanti addii il club bianconero è pronto a rivoluzionare la rosa. La Juventus di Massimiliano Allegri è costantemente al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero è reduce da un’annata problematica e proverà a rivoluzionare la rosa rinforzandola. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 giugno 2022) Ladi Allegri è a caccia di rinforzi nel reparto offensivo. Dopo tanti addii il club bianconero è pronto a rivoluzionare la rosa. Ladi Massimiliano Allegri è costantemente al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero è reduce da un’annata problematica e proverà a rivoluzionare la rosa rinforzandola. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, i bianconeri attendono più fiduciosi la risposta per #DiMaria - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Si attende la decisione di #DiMaria. Piace #Arnautovic come vice Vlahovic. #Rabiot in… - Gazzetta_it : #Juve, parte l'assalto a #Koulibaly: tutti i dettagli #calciomercato - RhadeaJuventini : RT @TUTTOJUVE_COM: Di Maria brinda con Paredes e Lo Celso in attesa di dare una risposta alla Juventus - serieB123 : SerieB La Salernitana si fa un regalo: doppio colpo dalla B -