Calciomercato Inter: il PSG si tira indietro per Skriniar? Ultime (Di domenica 19 giugno 2022) Calciomercato Inter: il PSG si tira indietro per Skriniar? Ultime sulle strategie di mercato del club parigino L'indiscrezione è arrivata dall'Equipe, quotidiano francese: la situazione finanziaria del PSG non sarbbe tra le più rosee, e questo potrebbe portare il club parigino ad allentare definitivamente la morsa su Skriniar dell'Inter. Secondo il quotidiano, infatti, la richiesta della società nerazzurra è troppo alta per le tasche del PSG, che dovrà fronteggiare una perdita che oscilla tra i 200 e i 300 milioni nel bilancio che si chiuderà il 30 giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

