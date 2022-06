Calciomercato Atalanta, si punta il colpaccio dal Liverpool! (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo il Mirror, c’e anche l’Atalanta sulle tracce di Takumi Minanimo, calciatore giapponese in uscita dal Liverpool. Il giocatore giapponese, 27 anni, è reduce da una stagione complessa nella squadra di Klopp, dove ha raccolto appena 23 presenze, di cui solo 9 da titolare e 10 reti segnate. KOBE, JAPAN – JUNE 10: Takumi Minamino of Japan in action during the international friendly match between Japan and Ghana at Noevir Stadium Kobe on June 10, 2022 in Kobe, Hyogo, Japan. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images) Per la squadra bergamasca si prospetta una trattativa molto difficile, con il Monaco che sta intensificando i contatti con i Reds, pronti a offrire 20 milioni per il cartellino del centrocampista. Oltre alla squadra francese, ci sono tante squadre sul giapponese, dal Leeds al Wolverhampton, passando per la sua ex squadra, il Southampton. Per ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo il Mirror, c’e anche l’sulle tracce di Takumi Minanimo, calciatore giapponese in uscita dal Liverpool. Il giocatore giapponese, 27 anni, è reduce da una stagione complessa nella squadra di Klopp, dove ha raccolto appena 23 presenze, di cui solo 9 da titolare e 10 reti segnate. KOBE, JAPAN – JUNE 10: Takumi Minamino of Japan in action during the international friendly match between Japan and Ghana at Noevir Stadium Kobe on June 10, 2022 in Kobe, Hyogo, Japan. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images) Per la squadra bergamasca si prospetta una trattativa molto difficile, con il Monaco che sta intensificando i contatti con i Reds, pronti a offrire 20 milioni per il cartellino del centrocampista. Oltre alla squadra francese, ci sono tante squadre sul giapponese, dal Leeds al Wolverhampton, passando per la sua ex squadra, il Southampton. Per ...

