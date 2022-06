Calcio storico: grande spettacolo dei Veterani con i Vigili del fuoco (vincitori per 3 cacce a 2). Foto (Di domenica 19 giugno 2022) grande spettacolo, in Santa Croce, per la partita dei Veterani del Calcio storicoi contro una rappresentativa dei Vigili del fuoco, riforzata da alcuni ex calcianti di parte Rossa. Formazione che, alla fine, ha vinto per 3 cacce a 2. Ma soprattutto ha vinto lo spettacolo. grande risposta del pubblico in tribuna. Soddisfatto Alessandro Augier, presidente dell'Associazione 50 minuti che fu fondata dal compianto Uberto Bini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 giugno 2022), in Santa Croce, per la partita deideli contro una rappresentativa deidel, riforzata da alcuni ex calcianti di parte Rossa. Formazione che, alla fine, ha vinto per 3a 2. Ma soprattutto ha vinto lorisposta del pubblico in tribuna. Soddisfatto Alessandro Augier, presidente dell'Associazione 50 minuti che fu fondata dal compianto Uberto Bini L'articolo proviene da Firenze Post.

