Cagliari, si lavora alla cessione di Cragno: il portiere piace a tre club di A (Di domenica 19 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù lavorano alla cessione di Alessio Cragno. Il portiere piace a tre club di Serie A Alessio Cragno è uno dei top del Cagliari che sarà ceduto dopo la retrocessione in Serie B. Tra i pezzi pregiati, l’estremo difensore è colui che ha meno mercato rispetto ai rispetti Nahitan Nandez e Joao Pedro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione di Cragno sembra essere improvvisamente accesa. Sul portiere ci sono ben tre squadre di Serie A su di lui: Fiorentina, Napoli e Monza. Al momento, tuttavia, non c’è nessuna vera e propria trattativa, ma solo interessamenti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Calciomercato: i rossoblùnodi Alessio. Ila tredi Serie A Alessioè uno dei top delche sarà ceduto dopo la retroin Serie B. Tra i pezzi pregiati, l’estremo difensore è colui che ha meno mercato rispetto ai rispetti Nahitan Nandez e Joao Pedro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione disembra essere improvvisamente accesa. Sulci sono ben tre squadre di Serie A su di lui: Fiorentina, Napoli e Monza. Al momento, tuttavia, non c’è nessuna vera e propria trattativa, ma solo interessamenti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Pubblicità

giorgiolecis : Coldiretti Cagliari. Schizza il prezzo del gasolio + 130% in un anno: 1 azienda su 3 lavora in perdita - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, idea Nandez: Cherubini lavora col Cagliari per uno scambio #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t… - TuttoJuve24 : Juventus, idea Nandez: Cherubini lavora col Cagliari per uno scambio #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - zazoomblog : Asse Monza-Cagliari non solo Joao Pedro: si lavora a una tripla operazione - #Monza-Cagliari #Pedro: #lavora - Alberto_Today : Asse Monza-Cagliari, non solo Joao Pedro: si lavora a una tripla operazione -