Cagliari, c’è l’intesa per l’arrivo di Brunori: i dettagli dell’affare (Di domenica 19 giugno 2022) Il Cagliari ha raggiunto l’intesa con la Juventus per l’acquisto di Matteo Brunori, attaccante italobrasiliano di proprietà dei bianconeri Matteo Brunori ha trascinato il Palermo con i suoi gol verso la promozione in Serie B, campionato da dove dovrebbe ripartire ma con la maglia di un nuovo club: il Cagliari. La Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore, avrebbe aperto alla cessione in cambio di 4.5 milioni di euro da parte dei sardi. Si attendono novità in questi giorni, ma l’intesa appare ormai raggiunta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Ilha raggiuntocon la Juventus per l’acquisto di Matteo, attaccante italobrasiliano di proprietà dei bianconeri Matteoha trascinato il Palermo con i suoi gol verso la promozione in Serie B, campionato da dove dovrebbe ripartire ma con la maglia di un nuovo club: il. La Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore, avrebbe aperto alla cessione in cambio di 4.5 milioni di euro da parte dei sardi. Si attendono novità in questi giorni, maappare ormai raggiunta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Paladin89198731: Intesa #Cagliari-#Juve per #Brunori, ma c'è una promessa fatta al #Palermo: ecco l'offerta da pareggiare. I sardi hann… - Paladin89198731 : Intesa #Cagliari-#Juve per #Brunori, ma c'è una promessa fatta al #Palermo: ecco l'offerta da pareggiare. I sardi h… - junews24com : Brunori Juve, c'è l'intesa con un club di Serie B: cosa manca per il via libera - - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Calciomercato #Inter #SportMediaset '#Bremer ha già l'accordo con l'Inter. Manca l'accordo con il #Torino che vorrebb… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: Intesa #Cagliari-#Juve per #Brunori, ma c'è una promessa fatta al #Palermo: ecco l'offerta da pareggiare -

Atalanta, c'è aria di nuova partenza per un difensore Diverse le trattative già in ballo nei diversi reparti del campo, sia in entrata che in uscita: a tal proposito, Matteo Lovato - l'ultima stagione al Cagliari, retrocesso in Serie B - è pronto a ... Palermo, quattro grandi ex rosanero sfideranno Baldini nella prossima stagione ... tecnico vicinissimo ad allenare i rosa al primo anno di Serie C, Fabio Grosso, con gli ormai acerrimi rivali del Frosinone e Fabio Liverani con il Cagliari, retrocesso dalla Serie A e tra i ... Calcio Lecce Diverse le trattative già in ballo nei diversi reparti del campo, sia in entrata che in uscita: a tal proposito, Matteo Lovato - l'ultima stagione al, retrocesso in Serie B - è pronto a ...... tecnico vicinissimo ad allenare i rosa al primo anno di Serie C, Fabio Grosso, con gli ormai acerrimi rivali del Frosinone e Fabio Liverani con il, retrocesso dalla Serie A e tra i ... L'ex Liverani pronto a tornare in pista: c'è un club di Serie B