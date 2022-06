Cagliari, Carboni vicino al Monza: distanza minima tra le parti. Le cifre (Di domenica 19 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù sono vicini alla cessione di Carboni al Monza. La distanza tra le parti sarebbe minima Il Cagliari ha recentemente rinnovato il contratto ad uno dei giocatori più importanti della propria rosa. Il difensore Andrea Carboni ha firmato un accordo fino al 2027. Tuttavia, immediatamente dopo il rinnovato amore con i colori rossoblù, sono arrivate le voci di una trattativa con il Monza. L’asso fra il club lombardo e quello isolano è caldissimo. I brianzoli sono decisamente interessati al giocatore sardo e secondo quanto riportato da L’Unione Sarda c’è una distanza minima fra le parti. Il Cagliari chiede almeno 5 milioni di euro mentre ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Calciomercato: i rossoblù sono vicini alla cessione dial. Latra lesarebbeIlha recentemente rinnovato il contratto ad uno dei giocatori più importanti della propria rosa. Il difensore Andreaha firmato un accordo fino al 2027. Tuttavia, immediatamente dopo il rinnovato amore con i colori rossoblù, sono arrivate le voci di una trattativa con il. L’asso fra il club lombardo e quello isolano è caldissimo. I brianzoli sono decisamente interessati al giocatore sardo e secondo quanto riportato da L’Unione Sarda c’è unafra le. Ilchiede almeno 5 milioni di euro mentre ...

