Brunetta manda gli 007 da Gualtieri per risolvere il caos di Roma

(Di domenica 19 giugno 2022) Sulla strada del Superbonus 110% c'è una montagna di carta, 160mila faldoni che si spostano da un capannone all'altro, prima daa Pomezia, poi a Nepi, ultima destinazione conosciuta. Progetti, concessioni, licenze edilizie, certificazioni notarili, un archivio itinerante che ad ogni nuovo appalto, quindi in media ogni due anni, trasloca. Risultato: le pratiche spesso sono introvabili, «rischiamo di far perdere i finanziamenti ad utenti che ne avrebbero diritto», ammette un funzionario del Dipartimento di urbanistica. È il Circo Barnum della burocrazia capitolina. Atti che vanno dal 1931 al 1994, spesso indispensabili per ottenere il via libera per la la concessione dei benefici. Decomposti, scomparsi. Un'immensa ragnatela che nel migliore dei casi dilata a dismisura i tempi di attesa di chili richiede e travolge gli uffici. A parlarne pubblicamente è stato lo ...