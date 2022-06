Brasile-Galles 1-0 | il mondo scopre all’improvviso Pelè – 19 giugno 1958 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 giugno 2022) Il 19, nei quarti di finale del Mondiale in Svezia, ilsupera ilper 1-0 con la prima rete nella competizione diAnche le più belle favole hanno un inizio. Un punto di partenza da cui nasce e si sviluppa tutta la trama. Quella di Edson Arantes do Nascimiento, in arte, anche se non è una favola, ma una solida realtà storica , ha anch’essa un principio. Si tratta della sesta edizioni dei Campionati Mondiali di Calcio, organizzati per l’occasione in Svezia. Alla manifestazione partecipa anche il, che dopo un inizio in sordina si sta affermando come una delle principali realtà di questo sport. Partecipa alla spedizione anche un giovane 17enne pronto a stupire il...