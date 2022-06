Boxe | Joshua affronterà Usyk nella rivincita il 20 agosto in Arabia Saudita

(Di domenica 19 giugno 2022) Londra, 19 giu. (Adnkronos) - Ladi Anthonycon Oleksandrè stata confermata per il 20in l', luogo prescelto per la sfida per il titolo mondiale dei pesi massimi. Il pugile britannico tenterà di riconquistare i titoli WBA, IBF e WBO che ha perso a settembre al Tottenham Hotspur Stadium.ha vinto la prima sfida tra i due ai punti con i giudici che hanno segnato l'incontro 117-112, 116-112 e 115-113 a favore dell'ucraino a Londra. La clausola diè stata immediatamente attivata, ma l'invasione russa dell'Ucraina a febbraio ha messo in dubbio quando l'ex campione indiscusso dei pesi massimisarebbe stato di nuovo sul ring., 35 anni, è tornato in Ucraina ...

invece ha da poco cambiato allenatore: ' Lottare per il mondiale dei pesi massimi per la dodicesima volta consecutiva è come un viaggio sulle montagne russe' , ha detto il pugile di Watford.