Borussia Dortmund, pronto il sostituto di Haaland: il nome (Di domenica 19 giugno 2022) Sebastien Haller sarebbe ad un passo dal trasferimento in Bundesliga. L’attuale attaccante dell’Ajax infatti, da tempo seguito dal Borussia Dortmund, sarebbe pronto ad accasarsi alla corte di Edin Terzic rimpiazzando Erling Haaland, passato in quel di Manchester sponda blu. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il bomber ivoriano non è mai stato così vicino alla cessione e sembra ormai questione di giorni per il suo sbarco in Germania. La trattativa potrebbe andare in porto con una cifra attorno ai 33 milioni di euro più bonus ed un quinquennale all’attaccante che lo legherebbe ai gialloneri fino al 2027. Haller Dortmund Haller Il ventisettenne ivoriano sembrerebbe essere il sostituto ideale di Haaland sia dal punto di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Sebastien Haller sarebbe ad un passo dal trasferimento in Bundesliga. L’attuale attaccante dell’Ajax infatti, da tempo seguito dal, sarebbead accasarsi alla corte di Edin Terzic rimpiazzando Erling, passato in quel di Manchester sponda blu. Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il bomber ivoriano non è mai stato così vicino alla cessione e sembra ormai questione di giorni per il suo sbarco in Germania. La trattativa potrebbe andare in porto con una cifra attorno ai 33 milioni di euro più bonus ed un quinquennale all’attaccante che lo legherebbe ai gialloneri fino al 2027. HallerHaller Il ventisettenne ivoriano sembrerebbe essere ilideale disia dal punto di ...

Pubblicità

CalcioPillole : Stando a quanto riferito dalla 'Bild', il #BorussiaDortmund ha messo nel mirino Sebastian #Haller dell'#Ajax. Balla… - tcm24com : Borussia Dortmund, si punta ad Haller per l'attacco #BorussiaDortmund #Ajax #Haller - LucaParry85 : Il borussia dortmund ha appena fatto un offerta di 35 milioni di dollari per haller - sportli26181512 : Borussia Dortmund, pronta una super offerta per un attaccante: Il Borussia Dortmund starebbe pensando a Sébastien H… - a_parenti_nrg25 : Ecco il dopo Haaland: arriva Haller -