Boomer siete avvertiti: Facebook vuole diventare come Tik Tok (Di domenica 19 giugno 2022) Le bacheche di Facebook diventeranno presto più simili a quelle di Tik Tok. A dare la notizia una nota del dirigente di Meta Tom Alison, ottenuta da The Verge. Tom Alison ha spiegato, infatti, molto chiaramente i futuri piani di Facebook per rinnovare il suo feed e apportare altre modifiche radicali al social di punta di Meta. Questa serie di modifiche lascia pensare che la strategia di Facebook sia un modo per competere con TikTok, un rivale sempre più temibile. Facebook inizierà a consigliare più contenuti nel feed da fonti con le quali l’utente non è connesso: sarà comunque in grado di vedere i post di amici e familiari, ma potrà visualizzare anche quelli da entità con cui non è connesso. Facebook vuole diventare come Tik Tok come ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 19 giugno 2022) Le bacheche didiventeranno presto più simili a quelle di Tik Tok. A dare la notizia una nota del dirigente di Meta Tom Alison, ottenuta da The Verge. Tom Alison ha spiegato, infatti, molto chiaramente i futuri piani diper rinnovare il suo feed e apportare altre modifiche radicali al social di punta di Meta. Questa serie di modifiche lascia pensare che la strategia disia un modo per competere con TikTok, un rivale sempre più temibile.inizierà a consigliare più contenuti nel feed da fonti con le quali l’utente non è connesso: sarà comunque in grado di vedere i post di amici e familiari, ma potrà visualizzare anche quelli da entità con cui non è connesso.Tik Tok...

