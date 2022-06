Bolsonaro guida un corteo di moto a Manaus | tiene due comizi ma non menziona mai il giornalista e il ricercatore uccisi in Amazzonia

(Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente brasiliano Jairundiciclette per le strade di, la capitale dell’, lo Stato in cui sono stati assassinati ilbritannico Dom Phillips e l’esperto antropologo indigeno brasiliano Bruno Pereira.si è recato aper partecipare a due eventi cristiani evangelici. Ha parlato in entrambi gli eventi, affrontando diversi argomenti, ma non hato gli omicidi dell’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

