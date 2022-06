Bologna | il Fulham vuole Barrow | la valutazione dell’attaccante

(Di domenica 19 giugno 2022) Ilè alla ricerca di un attaccante e avrebbe visto inl’uomo ideale: ilchiede 20 milioni Il, neo promosso in Premier League, sta guardando alla Serie A per rinforzarsi. Dopo Strakosha sta puntando aper l’attacco. Il gambiano non è incedibile e ilne fa unadi 20 milioni di euro. Situazione che potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Fulham vuole #Barrow ?? - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Bologna: il Fulham mette gli occhi su Barrow - Fantacalcio : Calciomercato Bologna: il Fulham mette gli occhi su Barrow - Domenic36396232 : #Fulham su #Barrow del #Bologna. Nessun offerta ancora ma possibile contatto nelle prossime ore [ @TuttoMercatoWeb ] - Cucciolina96251 : RT @marcoconterio: ?? ?? Il #Fulham forte su Musa Barrow del #Bologna ????. L'intesa con Manor Solomon ???? dello #Shakhtar è totale ma gli ingl… -

numero-diez.com

... molte squadre avrebbero sondato il terreno per Mazzocchi, tra cui soprattutto, Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina e, dall'Inghilterra, il. I club interessati vorrebbero provare ad ...Titolarissimo della formazione di Nicola , il giocatore è stato sondato da cinque diversi club: Fiorentina,, Sampdoria,e Sassuolo. Potrebbe partire nei prossimi giorni un dialogo tra ... Bologna, il Fulham piomba su un big La società rossoblù pronta a tre cessioni importanti per poi tornare alla carica con nuova liquidità per altri obiettivi ...Il Bologna potrebbe perdere Musa Barrow. Il gambiano è finito nel mirino del Fulham, alla ricerca di un esterno offensivo con le qualità dell'ex Atalanta. Non è ancora arrivata un'offerta concreta sul ...