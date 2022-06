Beyonce annuncia il nuovo album | primo da solista in sei anni

(Di domenica 19 giugno 2022) La superstar della musicaha rivelato il titolo di quello che sembra essere il suodain sei, "Renaissance", dopo l'acclamato "Lemonade". Giovedì, sui social media, la star delle classifiche ha semplicemente indicato le parole "act i Renaissance" e la data del 29 luglio nella sua biografia. Anche i siti di streaming Spotify e Apple hanno pubblicato l'artwork del disco. I fan avevano atteso notizie dalla vincitrice del Grammy Award dopo che la settimana scorsa la cantante aveva cancellato la sua foto profilo dalle piattaforme dei social media.L'ultimoin studio della hitmaker di "Crazy in Love" e "Single Ladies (Put a Ring on It)", "Lemonade", è stato pubblicato nel 2016. Negli ultimiha collaborato con altri artisti, tra cui ...

Pubblicità

Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Beyoncé annuncia che a fine luglio rilascerà un album. Nel frattempo Rihanna: - infoitcultura : Beyoncé annuncia il suo nuovo album “Renaissance”: ecco quando uscirà - infoitcultura : Beyoncé annuncia il nuovo album Renaissance: cosa sappiamo del nuovo progetto - infoitcultura : Beyoncé annuncia il nuovo progetto RENAISSANCE - mazzeoitnb : Beyonce annuncia il nuovo album Gaga prepara il Chromatica World Tour Melodrama di Lorde compie 5 anni e concerto a… -

La cantante rilascer il primo atto del nuovo disco tra poco pi di un mese. Beyonc sta per tornare sulla scena musicale con il nuovo disco ...Nuovo progetto inediti dopo 6 anni. Sarà su tutte le piattaforme dal 29 ...La cantante non ha per ora postato nulla, ma nella sua bio compare la scritta: “act i RENAISSANCE”. La caption accompagna una copertina completamente nera con la scritta: “act i RENAISSANCE”. Visualiz ...'Con tutto l'isolamento e l'ingiustizia dell'ultimo anno, penso che siamo tutti pronti a scappare, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Ha battuto tutti i record trionfando, alla 63esima edizione, per ...