Berrettini si gioca la coppa del Queen' s con Krajinovic alle 14 30 in TV

Pubblicità

FiorinoLuca : Quella straordinaria sensazione di onnipotenza che ti dà quando gioca sull'erba. Quella bella sensazione di tranqu… - blasemik : #Berrettini in questo momento è il tennis italiano. Questo ragazzo è impressionante come gioca sull erba. Io sfegat… - SA61777658 : RT @matmosciatti11: “#Berrettini? Mi piace la semplicità con cui gioca, la sua freddezza. Il #tennis è testa, nessuno può aiutarti. Dopo l’… - infoitsport : Roma, Totti elogia Berrettini: 'Ammiro la sua semplicità e la freddezza con cui gioca' - infoitsport : Totti esalta Berrettini: «Mi piace la semplicità e la freddezza con cui gioca» -

Partiamo dal tifo e dalla speranza che questa supernova romana " Matteoche da quando è ... Matteo sila possibilità di fare il bis - o scorso anno ha battuto Norrie in finale - dopo ...... Francesco Totti ha parlato anche di, arrivato in finale al Queen's. Di seguito le sue parole. "Mi piace la semplicità e la freddezza con cui, è uno sport ...Krajinovic-Berrettini è la finale del torneo Atp 500 Queen's di Londra: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.Per il serbo si tratta della prima finale sull’erba. Il romano ha gestito alla perfezione i momenti importanti della partita e non si è lasciato condizionare dall’interruzione causata dalla pioggia ne ...