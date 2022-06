Berrettini rende banali le vittorie | può diventare il miglior tennista italiano di sempre

(Di domenica 19 giugno 2022) Matteovince ancora. Il secondo torneo consecutivo, il settimo in totale, il quarto sull’erba. Il secondo di fila al Queen’s. Numeri da giocatore solido, da top ten consolidato. Certamente da numero uno del tennis. Ha i numeri peril più fortedi tutti i tempi. Al Queen’s ha battuto in finale Krajinovic. Partita condotta in scioltezza. 7-5 6-4 il risultato finale. Partita mai in bilico.è rientrato dopo dodici settimane di assenza e ha vinto due tornei di fila. Il primo a Stoccarda. Il Queen’s non gli porterà punti Atp, perché aveva vinto qui lo scorso anno. E a Wimbledon – che quest’anno non assegnerà punti per l’esclusione dei russi – perderà un bel po’ di classifica e uscirà dai primi venti. Ma stiamo parlando della ...

