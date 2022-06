Berrettini non si ferma più, vince anche al Queen's. Nel mirino c'è Wimbledon (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini non si ferma più. Il 26enne romano, n.10 del ranking mondiale, continua la striscia perfetta sull'erba vincendo per la seconda volta il titolo dell'ATP 500 del Queen's, secondo torneo consecutivo dopo il successo della scorsa settimana a Stoccarda. In finale sui prati dell'affascinante club londinese, l'azzurro ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic (n.48 ATP) col punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora e mezza di gioco, confermando il proprio momento straordinario di forma e l'efficacia del suo gioco sulla superficie 'verdè. Una prestazione in crescendo per Berrettini, che dopo un inizio non dei migliori col servizio ha trovato ritmo e ha imposto il suo tennis aggressivo, sconfiggendo per la terza volta in carriera Krajinovic. Il nativo di Sombor si era issato in finale nel ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Matteonon sipiù. Il 26enne romano, n.10 del ranking mondiale, continua la striscia perfetta sull'erbando per la seconda volta il titolo dell'ATP 500 del's, secondo torneo consecutivo dopo il successo della scorsa settimana a Stoccarda. In finale sui prati dell'affascinante club londinese, l'azzurro ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic (n.48 ATP) col punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora e mezza di gioco, conndo il proprio momento straordinario di forma e l'efficacia del suo gioco sulla superficie 'verdè. Una prestazione in crescendo per, che dopo un inizio non dei migliori col servizio ha trovato ritmo e ha imposto il suo tennis aggressivo, sconfiggendo per la terza volta in carriera Krajinovic. Il nativo di Sombor si era issato in finale nel ...

Pubblicità

FiorinoLuca : Il Re del Queen’s non abdica ma raddoppia! ?? Matteo #Berrettini bissa il successo della passata edizione e ottien… - SkySport : Matteo #Berrettini non si ferma! #SkySport #SkyTennis #ATPQueens ?? - Coninews : Matteo non si ferma più! ?? Con la vittoria in due set (6-4 6-3) ai danni di Van De Zandschulp, Matteo #Berrettini… - napolimagazine : Tennis, Berrettini: 'Non mi aspettavo due titoli di fila' - apetrazzuolo : Tennis, Berrettini: 'Non mi aspettavo due titoli di fila' -