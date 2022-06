Berrettini forza nove: il Queen’s è ancora casa sua. E a Wimbledon ci sarà da divertirsi (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini vince un altro torneo sull’erba ma ormai non fa quasi più notizia. Grazie al successo ai danni di Filip Krajinovic, l’azzurro si conferma campione dell’Atp 500 del Queen’s, dove aveva già vinto dodici mesi fa, ma soprattutto continua ad infrangere record su record, portando all’ennesima potenza il suo rapporto con una superficie come l’erba, che ormai non è più un segreto. Certo, non siamo ancora ai livelli di Nadal con la terra rossa, ma i numeri non mentono e quelli del giocatore romano sono piuttosto emblematici. Nelle ultime due stagioni ha disputato ben 21 partite sull’erba, perdendone una sola (la finale di Wimbledon contro il numero uno al mondo). Sono inoltre ben 9 i successi consecutivi per Berrettini, che dopo Stoccarda ha concesso il bis sui prati londinesi, approcciando ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Matteovince un altro torneo sull’erba ma ormai non fa quasi più notizia. Grazie al successo ai danni di Filip Krajinovic, l’azzurro si conferma campione dell’Atp 500 del, dove aveva già vinto dodici mesi fa, ma soprattutto continua ad infrangere record su record, portando all’ennesima potenza il suo rapporto con una superficie come l’erba, che ormai non è più un segreto. Certo, non siamoai livelli di Nadal con la terra rossa, ma i numeri non mentono e quelli del giocatore romano sono piuttosto emblematici. Nelle ultime due stagioni ha disputato ben 21 partite sull’erba, perdendone una sola (la finale dicontro il numero uno al mondo). Sono inoltre ben 9 i successi consecutivi per, che dopo Stoccarda ha concesso il bis sui prati londinesi, approcciando ...

