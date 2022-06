Berrettini batte Krajinovic e vince l'Atp Queen's (7-5, 6-4): secondo trionfo di fila per l'azzurro (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini si conferma il padrone dell'Atp Queen's: battuto in finale il serbo, numero 48 del Mondo, Krajinovic. Dopo la vittoria di Stoccarda è il secondo torneo di fila vinto... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 giugno 2022) Matteosi conferma il padrone dell'Atp's: battuto in finale il serbo, numero 48 del Mondo,. Dopo la vittoria di Stoccarda è iltorneo divinto...

Pubblicità

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Que… - Eurosport_IT : SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEE! ???? Matteo Berrettini batte senza problemi Tommy Paul e continua il suo viaggio sull'erb… - sportface2016 : +++MATTEO #BERRETTINI NON SI FERMA PIU: BATTE #KRAJINOVIC IN DUE SET E VINCE NUOVAMENTE IL TORNEO DEL #QUEENS. FENOMENALE+++ #Tennis #Atp - la_staxy : RT @rtl1025: ?? Matteo #Berrettini vince l'#ATPQueens per il secondo anno di fila. Il tennista italiano batte in 2 set il serbo Filip #Kraji… - LorenzoPratesi1 : RT @Gazzetta_it: A Londra Berrettini implacabile: batte Krajinovic, conquista il bis al Queen's -