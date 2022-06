Berrettini: «Al team avevo detto che sarebbe stata dura. Noi italiani tendiamo a lamentarci troppo» (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo l’operazione alla mano e dodici settimane di assenza, Matteo Berrettini ha vinto due tornei in pochi giorni. Il primo a Stoccarda, oggi il Queen’s. Ora andrà a Wimbledon. Nel discorso di premiazione si è detto quasi incredulo del risultato straordinario ottenuto. “Sono davvero troppe emozioni. L’ultima cosa che mi sarei aspettato era vincere due tornei di fila dopo un’operazione alla mano destra e tre mesi fuori. Non voglio piangere, cercherò di non farlo”. E dire che a Stoccarda, all’inizio, le sensazioni non erano buone. “Facevo fatica, non colpivo bene come prima, e ho detto al team che sarebbe stata davvero dura. Ma forse è perché sono italiano, e noi italiani tendiamo a lamentarci ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo l’operazione alla mano e dodici settimane di assenza, Matteoha vinto due tornei in pochi giorni. Il primo a Stoccarda, oggi il Queen’s. Ora andrà a Wimbledon. Nel discorso di premiazione si èquasi incredulo del risultato straordinario ottenuto. “Sono davvero troppe emozioni. L’ultima cosa che mi sarei aspettato era vincere due tornei di fila dopo un’operazione alla mano destra e tre mesi fuori. Non voglio piangere, cercherò di non farlo”. E dire che a Stoccarda, all’inizio, le sensazioni non erano buone. “Facevo fatica, non colpivo bene come prima, e hoalchedavvero. Ma forse è perché sono italiano, e noi...

