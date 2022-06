Berlino annuncia misure d'emergenza dopo taglio gas russo (Di domenica 19 giugno 2022) La Germania adotterà misure di emergenza per garantire la fornitura di gas di fronte ai recenti tagli degli approvvigionamenti russi, in particolare con un maggiore utilizzo delle centrali a carbone. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) La Germania adotteràdiper garantire la fornitura di gas di fronte ai recenti tagli degli approvvigionamenti russi, in particolare con un maggiore utilizzo delle centrali a carbone. ...

