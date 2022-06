Bella Ferrari in Canada, ma ci sono rimpianti: Sainz si arrende a Verstappen, Leclerc rimonta sofferta (Di domenica 19 giugno 2022) Ferrari, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto in Canada? Rispetto a Baku entrambi i piloti a punti e in top-5, e questo è già positivo dopo il doppio ritiro. Leclerc, poi, partiva dall’ultima fila, dunque è chiaro che la quinta posizione va accolta positivamente, così come il secondo posto di Carlos Sainz che scattava dalla terza posizione. Ma ci sono alcuni rimpianti per entrambi, visto che lo spagnolo si è dimostrato nettamente più veloce di Verstappen in tutti gli stint, non riuscendo a vincere la sua prima gara in Formula 1 per una questione di dettagli. Quali? Innanzitutto, una strategia poco aggressiva del muretto, che dopo dieci giri decide di tenere in pista lo spagnolo mentre l’olandese andava a fermarsi per fare sessanta giri sulle gomme dure. Troppi, mentre ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022), bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto in? Rispetto a Baku entrambi i piloti a punti e in top-5, e questo è già positivo dopo il doppio ritiro., poi, partiva dall’ultima fila, dunque è chiaro che la quinta posizione va accolta positivamente, così come il secondo posto di Carlosche scattava dalla terza posizione. Ma cialcuniper entrambi, visto che lo spagnolo si è dimostrato nettamente più veloce diin tutti gli stint, non riuscendo a vincere la sua prima gara in Formula 1 per una questione di dettagli. Quali? Innanzitutto, una strategia poco aggressiva del muretto, che dopo dieci giri decide di tenere in pista lo spagnolo mentre l’olandese andava a fermarsi per fare sessanta giri sulle gomme dure. Troppi, mentre ...

