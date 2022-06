Beauty case da viaggio: tre prodotti che non possono mancare (Di domenica 19 giugno 2022) Pinzette in acciaio INOX, Specchietto Viso 10x e Lima unghie sono i tre prodotti di TRIM del mondo Beauty da portare sempre con sé Che si vada al mare o in montagna, per una settimana o per un weekend, quello che fa davvero la differenza è cosa portare nel proprio Beauty case da viaggio. La scelta sembra semplice, ma non lo è, soprattutto per il Beauty che, solitamente, è l’ultima cosa che si prepara prima di partire. Molte volte, infatti, ci si dimentica quelli che sono i must da portare con sé in spiaggia, montagna, gita fuori porta o semplicemente nella propria borsa. Il marchio TRIM®, fondato nel 1947 a Shelton, nel Connecticut, e che deve gran parte della sua fortuna al tagliaunghie TRIM, fornisce accessori Beauty convenienti e di alta qualità che guardano alle ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 giugno 2022) Pinzette in acciaio INOX, Specchietto Viso 10x e Lima unghie sono i tredi TRIM del mondoda portare sempre con sé Che si vada al mare o in montagna, per una settimana o per un weekend, quello che fa davvero la differenza è cosa portare nel proprioda. La scelta sembra semplice, ma non lo è, soprattutto per ilche, solitamente, è l’ultima cosa che si prepara prima di partire. Molte volte, infatti, ci si dimentica quelli che sono i must da portare con sé in spiaggia, montagna, gita fuori porta o semplicemente nella propria borsa. Il marchio TRIM®, fondato nel 1947 a Shelton, nel Connecticut, e che deve gran parte della sua fortuna al tagliaunghie TRIM, fornisce accessoriconvenienti e di alta qualità che guardano alle ...

Pubblicità

Lopinionista : Beauty case da viaggio: tre prodotti che non possono mancare - NuwanPanditha : Visual Identity case study for the beauty artist Laró Prazeres - DeaSasso : RT @abduzeedo: Visual Identity case study for the beauty artist Laró Prazeres - offertebestbuy : Elviros Borsa da Toilette grande da Viaggio per Uomo Beauty case Borsa in pelle resistente all'acqua Organizer per… - CreactiuDesign : Visual Identity case study for the beauty artist Laró Prazeres -