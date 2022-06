Beautiful, Una vita, Un altro domani e Brave and Beautiful: anticipazioni fiction Mediaset dal 20 al 26 giugno (Di domenica 19 giugno 2022) Lle fiction di Mediaset continuano ad intrattenere i telespettatori anche durante la stagione estiva. Oltre a Beautiful, Una vita e Brave and Beautiful, Canale 5 ha assistito ormai al debutto della soap spagnola Un altro domani. Ecco dunque le trame dal 20 al 26 giugno. Il palinsesto estivo del daytime di Mediaset ha finalmente preso forma, dopo i diversi cambi di orario. Oltre alle immancabili Beautiful, Una vita e Brave and Beautiful, il pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset si è arricchito anche di una recente new entry, ovvero la soap spagnola Un ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 giugno 2022) Lledicontinuano ad intrattenere i telespettatori anche durante la stagione estiva. Oltre a, Unaand, Canale 5 ha assistito ormai al debutto della soap spagnola Un. Ecco dunque le trame dal 20 al 26. Il palinsesto estivo del daytime diha finalmente preso forma, dopo i diversi cambi di orario. Oltre alle immancabili, Unaand, il pomeriggio della rete ammiraglia disi è arricchito anche di una recente new entry, ovvero la soap spagnola Un ...

Pubblicità

Juan197011 : @SalvatValentin ?????wow wow beautiful ???????????una buona domenica Valentina ??? - VP20132 : RT @MRebel17: Questa resta sempre una delle mie foto preferite ?? #bnwphotography #bnw #blackandwhitephotography #sexy #model #photooftheda… - zazoomblog : Beautiful e Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 19 giugno 2022 - #Beautiful #Anticipazioni: #Puntate - MINI32953305 : RT @ChiarScura: Non saprai mai cosa passa nella mente di una donna quando ti sorride così ?? #Saturday #SaturdayThoughts #weekendvibes #week… - byulkyunx : @dejunsense MA PUOI RICORDARTI DI ALL IN COSÌ ?? comunque no è una sorta di continuo della loro trilogia iniziata ne… -