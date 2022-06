Beach volley, Mondiali Roma 2022: brasiliane Duda-Ana Patricia medaglia d’oro, sconfitte le canadesi (Di domenica 19 giugno 2022) La coppia brasiliana composta da Duda e Ana Patricia conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di Roma 2022. Le 23enni hanno sconfitto in due set le canadesi Brandie Wilkerson e Sophie Bukovec, che si sono arrese all’ultimo atto sul 21-17 21-19 dopo aver vinto tutti i match precedenti tra gironi e playoff. Primo set senza storia, con le brasiliane sempre avanti, mentre nel secondo parziale sono state raggiunte sul 16-16 soffrendo sul finale ma riuscendo comunque ad avere la meglio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) La coppia brasiliana composta dae Anaconquista laaidi. Le 23enni hanno sconfitto in due set leBrandie Wilkerson e Sophie Bukovec, che si sono arrese all’ultimo atto sul 21-17 21-19 dopo aver vinto tutti i match precedenti tra gironi e playoff. Primo set senza storia, con lesempre avanti, mentre nel secondo parziale sono state raggiunte sul 16-16 soffrendo sul finale ma riuscendo comunque ad avere la meglio. SportFace.

