Basket | Stavropoulos | “La rivalità Milano-Bologna vale quella Real-Barca”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 giugno 2022) Latra l’Olimpiae la Virtusnon ha nulla da invidiare atraMadrid e Barcellona o Olympiacos e Panathinaikos. Lo sostiene il general manager dell’AX Christos, parlando nel day after della conquista del 29esimo scudetto. “Si è raggiunta una qualità di gioco molto alta, con tifoserie molto accese e media molto coinvolti. È stato per me come rivivere i derby in Grecia”.si toglie anche un sassolino dalla scarpa: “Loro hanno vinto l’Eurocup e ci siamo complimentati subito. Poi abbiamo sentito cose strane: chiacchiere sugli arbitri, uscite sfortunate del loro proprietario, accuse dicentrismo. Ci siamo sentiti in dovere di rispondere, avevano superato i limiti”. ...