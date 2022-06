Basket, Sassari: risolto consensualmente il contratto col coach Demis Cavina (Di domenica 19 giugno 2022) Con una breve nota ufficiale, il Sassari ha annunciato di aver rescisso consensualmente il contratto con il suo ormai ex tecnico Demis Cavina. Ecco la nota del club: “La Dinamo Banco di Sardegna comunica che in data odierna si è risolto consensualmente il contratto con Demis Cavina. A Demis l’augurio sincero della società per un futuro ricco di successi personali e professionali”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Con una breve nota ufficiale, ilha annunciato di aver rescissoilcon il suo ormai ex tecnico. Ecco la nota del club: “La Dinamo Banco di Sardegna comunica che in data odierna si èilcon. Al’augurio sincero della società per un futuro ricco di successi personali e professionali”. SportFace.

