Bargiggia | “Il Napoli aumenta l’offerta di rinnovo a Koulibaly Offerto un triennale!”

Pubblicità

Rioda__ : @Paolo_Bargiggia se la cifra é quella dubito non lo faccia, se vuole cambiare aria lo farebbe anche se avesse cifre… - napolipiucom : Bargiggia: 'Il Napoli vuole il rinnovo Koulibaly, offerta alle stesse cifre attuali' #CalcioNapoli #Koulibaly… - calciomercato_m : MERCATO - Bargiggia: 'Napoli disposto ad offrire un triennale a Koulibaly alle cifre attuali'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Napoli disposto ad offrire un triennale a Koulibaly alle cifre attuali' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Napoli disposto ad offrire un triennale a Koulibaly alle cifre attuali' -

Rinnovo Koulibaly, nuova offertaSecondo quanto scritto su Twitter da Paolo, ilpotrebbe muoversi a breve: Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.su Fabian Per quanto riguarda Fabian Ruiz, negli ultimi giorni si è parlato di un ... in seguito al muro contro muro della società con il calciatore Tutte le news sul calciomercatoe ..."Il Napoli è disposto a proporre a Koulibaly un rinnovo del contratto per 3 anni più opzione alle stesse cifre dell'attuale: 5 mln +1 di bonus. Ma fin qui, ancora nessun contatto tra le parti, in atte ...Luca Cerchione, giornalista e speaker radiofonico, ha anticipato le mosse di De Laurentiis per il rinnovo di Koulibaly.