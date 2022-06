Barbie, Eva Mendes commenta la foto di Ryan Gosling: "Quello è il mio Ken!" (Di domenica 19 giugno 2022) Eva Mendes ha commentato la prima foto di Ryan Gosling in versione Ken per il film Barbie con un post su Instagram. La prima foto di Ryan Gosling nel ruolo di Ken per il film Barbie ha scatenato innumerevoli commenti, tra cui Quello della sua compagna Eva Mendes che non ha resistito a condividere lo scatto sui social. L'attrice, che è a fianco dell'attore canadese da oltre dieci anni, sembra abbia apprezzato la trasformazione compiuta per il film diretto da Greta Gerwig. Eva Mendes, su Instagram, ha condiviso la foto che ritrae Ryan Gosling dopo la trasformazione necessaria per interpretare Barbie ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 giugno 2022) Evahato la primadiin versione Ken per il filmcon un post su Instagram. La primadinel ruolo di Ken per il filmha scatenato innumerevoli commenti, tra cuidella sua compagna Evache non ha resistito a condividere lo scatto sui social. L'attrice, che è a fianco dell'attore canadese da oltre dieci anni, sembra abbia apprezzato la trasformazione compiuta per il film diretto da Greta Gerwig. Eva, su Instagram, ha condiviso lache ritraedopo la trasformazione necessaria per interpretare...

