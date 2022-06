"Atteggiamento tribale, ecco perché attaccano la Meloni": Rita Dalla Chiesa asfalta le "donne di sinistra" (Di domenica 19 giugno 2022) Lei, suo malgrado, di insulti se ne intende, avendone subiti di pesanti e ignominiosi relativamente alla figura di suo papà, il generale Carlo Alberto. E così Rita Dalla Chiesa, conduttrice tv e donna libera, può ben giudicare quanti e quante si permettono di offendere la Meloni, "colpevole" di non adeguarsi al pensiero di sinistra.Dalla Chiesa, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico di una persona che scriveva commenti pieni di odio nei confronti suoi e di suo padre. perché tale accanimento contro un uomo simbolo della lotta alla mafia, 40 anni dopo la morte? «È un accanimento che nasce spesso da frustrazioni. Ma in questo caso si aggiungeva la vigliacchiera di attaccare persone scomparse: l'individuo in questione se l'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Lei, suo malgrado, di insulti se ne intende, avendone subiti di pesanti e ignominiosi relativamente alla figura di suo papà, il generale Carlo Alberto. E così, conduttrice tv e donna libera, può ben giudicare quanti e quante si permettono di offendere la, "colpevole" di non adeguarsi al pensiero di, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico di una persona che scriveva commenti pieni di odio nei confronti suoi e di suo padre.tale accanimento contro un uomo simbolo della lotta alla mafia, 40 anni dopo la morte? «È un accanimento che nasce spesso da frustrazioni. Ma in questo caso si aggiungeva la vigliacchiera di attaccare persone scomparse: l'individuo in questione se l'è ...

