Atp Queen's 2022, Berrettini trionfa: Krajinovic ko in due set (Di domenica 19 giugno 2022) Londra, 19 giu. (Adnkronos) - Matteo Berrettini vince il torneo Atp del Queen's, conquistando il secondo titolo consecutivo dopo Stoccarda e il secondo di fila nel circolo della regina. In finale, il numero uno azzurro, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e mezza di gioco sul serbo Filip Krajinovi? attuale numero 48 al mondo, già battuto dall'azzurro in finale nel 2019 a Budapest. Berrettini, nonostante la vittoria, uscirà dalla top 10 da domani. L'azzurro è stato scavalcato dal polacco Hurkacz, in finale ad Halle dove affronterà Medvedev. Krajinovic, invece, ha già guadagnato 17 posizioni ed è virtualmente n. 31 al mondo. Il tennista romano, che si è messo alle spalle lo stop per l'operazione al polso, conquista il settimo titolo della carriera, il quarto sull'erba e il secondo nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Londra, 19 giu. (Adnkronos) - Matteovince il torneo Atp del's, conquistando il secondo titolo consecutivo dopo Stoccarda e il secondo di fila nel circolo della regina. In finale, il numero uno azzurro, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e mezza di gioco sul serbo Filip Krajinovi? attuale numero 48 al mondo, già battuto dall'azzurro in finale nel 2019 a Budapest., nonostante la vittoria, uscirà dalla top 10 da domani. L'azzurro è stato scavalcato dal polacco Hurkacz, in finale ad Halle dove affronterà Medvedev., invece, ha già guadagnato 17 posizioni ed è virtualmente n. 31 al mondo. Il tennista romano, che si è messo alle spalle lo stop per l'operazione al polso, conquista il settimo titolo della carriera, il quarto sull'erba e il secondo nel ...

