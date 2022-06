Atletica, Roberta Bruni vola a 4.71: record italiano, terza al mondo nel 2022 e prima in Europa! (Di domenica 19 giugno 2022) Roberta Bruni ha firmato il nuovo record italiano di salto con l’asta. La 28enne è volata a quota 4.71 metri a Barletta, in occasione di un evento andato in scena sulla pedana installata di fronte al Castello della cittadina pugliese. La carabiniera ha ritoccato di un centimetro il precedente primato che aveva siglato il 23 maggio 2021 a Rieti. L’azzurra è riuscita nel suo intento al terzo tentativo a disposizione, dopo che nelle ultime settimane aveva sfiorato la misura in più occasioni. Si tratta della quarta gara consecutiva chiusa sopra a 4.60, la scorsa settimana si era distinta al Golden Gala di Roma e poi a Innsbruck (4.66). La laziale ha firmato il minimo per i Mondiali di Eugene e si è issata al terzo posto nelle liste mondiali stagionali, addirittura la migliore a livello ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)ha firmato il nuovodi salto con l’asta. La 28enne èta a quota 4.71 metri a Barletta, in occasione di un evento andato in scena sulla pedana installata di fronte al Castello della cittadina pugliese. La carabiniera ha ritoccato di un centimetro il precedenteto che aveva siglato il 23 maggio 2021 a Rieti. L’azzurra è riuscita nel suo intento al terzo tentativo a disposizione, dopo che nelle ultime settimane aveva sfiorato la misura in più occasioni. Si tratta della quarta gara consecutiva chiusa sopra a 4.60, la scorsa settimana si era distinta al Golden Gala di Roma e poi a Innsbruck (4.66). La laziale ha firmato il minimo per i Mondiali di Eugene e si è issata al terzo posto nelle liste mondiali stagionali, addirittura la migliore a livello ...

Pubblicità

billjavelin : RT @atleticaitalia: ?????????? ???? ??????????????! Il video del 4,71 di Roberta Bruni, record italiano dell’asta a Barletta e standard per i Mondiali d… - billjavelin : RT @atleticaitalia: ?? ?????????? ???????????? ???????????????? ??,????!!! Serata pazzesca per l'atletica italiana: dopo il record di Sara Fantini nel martello,… - valessandra59 : RT @atleticaitalia: ?????????? ???? ??????????????! Il video del 4,71 di Roberta Bruni, record italiano dell’asta a Barletta e standard per i Mondiali d… - LiviaSatullo : RT @atleticaitalia: ?????????? ???? ??????????????! Il video del 4,71 di Roberta Bruni, record italiano dell’asta a Barletta e standard per i Mondiali d… - michelemazzo23 : RT @atleticaitalia: ?????????? ???? ??????????????! Il video del 4,71 di Roberta Bruni, record italiano dell’asta a Barletta e standard per i Mondiali d… -