Atletica | Roberta Bruni dopo il record italiano nel salto con l’asta | “Lo volevo e l’ho ottenuto | il lavoro paga sempre”

(Di domenica 19 giugno 2022)continua a crescere. A Barletta l’astista italiana migliora di un centimetro il primato nazionale che già le apparteneva volando a quota 4.71: si tratta della miglior misura stagionale centrata da un’atleta europea, nonché il terzo risultato al mondo nel 2022. Progressi evidenti quelli messi in campo dalla romana, reduce da una splendida piazza d’onore al Golden Gala Pietro Mennea. La rassegna iridata di Eugene si avvicina e le aspettative sono alte: podio difficile, ma è lecito attendersi un gran risultato in terra americana.aver saltato 4.71si è concessa un triplice tentativo a 4.82, sfiorando l’impresa stratosferica nel terzo. Queste le dichiarazioni post-competizione riportate dalla FIDAL: “Lo. ...

Quella di ieri è stata una bellissima serata per l'femminile italiana. A Madrid un'incredibile Sara Fantini ha migliorato per altre due volte ... doveBruni , superando i 4,71 metri al ...Bruni ha firmato il nuovo record italiano di salto con l'asta. La 28enne è volata a quota 4.71 metri a Barletta, in occasione di un evento andato in scena sulla pedana installata di fronte al ...BARLETTA - La città di Mennea si riprende la scena dell’atletica internazionale. Lo avevano preannunciato i due organizzatori, Eusebio Haliti e Lorenzo Giusto, rispettivamente responsabile organizzati ...La 28enne romana sale a 4,71 cogliendo il minimo per i Mondiali, ennesimo primato per la 24enne emiliana che arriva a 75,77.