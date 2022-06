Atletica, Chituru Ali vola in 10.15 a Madrid: 9° italiano di sempre sui 100 metri, il Gigante punta alla staffetta? (Di domenica 19 giugno 2022) Chituru Ali continua a strabiliare ed a migliorarsi costantemente. Il Colosso di Como ha corso i 100 metri in 10.15 sulla pista di Madrid, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver). Il 23enne ha migliorato di tre centesimi il proprio personale corso un mesetto fa a Savona e ha timbrato il minimo per gli Europei, che andranno in scena a Monaco nel mese di agosto. Con questa prestazione dimostra di poter ambire a un posto nella staffetta, minerà gli equilibri della 4×100 che ha vinto le Olimpiadi? L’azzurro continua a scalare le gerarchie dello sprint in campo internazionale e oggi è diventato il nono italiano di sempre, entrando nella top-10 della graduatoria dominata da Marcell Jacobs (9.80, record europeo siglato nel giorno del trionfo alle Olimpiadi ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)Ali continua a strabiliare ed a migliorarsi costantemente. Il Colosso di Como ha corso i 100in 10.15 sulla pista di, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver). Il 23enne ha migliorato di tre centesimi il proprio personale corso un mesetto fa a Savona e ha timbrato il minimo per gli Europei, che andranno in scena a Monaco nel mese di agosto. Con questa prestazione dimostra di poter ambire a un posto nella, minerà gli equilibri della 4×100 che ha vinto le Olimpiadi? L’azzurro continua a scalare le gerarchie dello sprint in campo internazionale e oggi è diventato il nonodi, entrando nella top-10 della graduatoria dominata da Marcell Jacobs (9.80, record europeo siglato nel giorno del trionfo alle Olimpiadi ...

