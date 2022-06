Atletica, altro primato nazionale per la martellista Sara Fantini: “In futuro ci sarà da divertirsi” (Di domenica 19 giugno 2022) Stratosferica Sara Fantini. La giovane martellista azzurra in meno di un mese ha messo a referto ben quattro primati italiani, ultimo dei quali il 75.77 ottenuto 24 ore fa al Meeting di Madrid. Miglioramenti palesi che proiettano la 24enne nell’Olimpo mondiale della disciplina. In territorio spagnolo Fantini ha esordito cogliendo un roboante 75.76, per poi lanciare un centimetro più lontano nel tentativo finale. Quasi un metro in più rispetto al 74.86 archiviato a Trnava (Slovacchia) l’8 giugno, mentre il 28 maggio a Lucca la rappresentante dei Carabinieri aveva abbattuto il record nazionale di Ester Baldassini che resisteva da ben 17 anni (74.38). Entusiaste le parole della figlia di Corrado Fantini riportate dalla FIDAL: “Non pensavo di riuscire a fare così tanto e per due volte in ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Stratosferica. La giovaneazzurra in meno di un mese ha messo a referto ben quattro primati italiani, ultimo dei quali il 75.77 ottenuto 24 ore fa al Meeting di Madrid. Miglioramenti palesi che proiettano la 24enne nell’Olimpo mondiale della disciplina. In territorio spagnoloha esordito cogliendo un roboante 75.76, per poi lanciare un centimetro più lontano nel tentativo finale. Quasi un metro in più rispetto al 74.86 archiviato a Trnava (Slovacchia) l’8 giugno, mentre il 28 maggio a Lucca la rappresentante dei Carabinieri aveva abbattuto il recorddi Ester Baldassini che resisteva da ben 17 anni (74.38). Entusiaste le parole della figlia di Corradoriportate dalla FIDAL: “Non pensavo di riuscire a fare così tanto e per due volte in ...

