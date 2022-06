(Di domenica 19 giugno 2022) “Lenon possono essere assunte? Bene, noi regaliamo albandierine“. È l’idea che hanno avuto glidella Seattle Pacific University, negli Stati Uniti. Domenica 12 giugno, come racconta la Cnn, si è tenuta la cerimonia di laurea degli alunni dell’Università con sede a Washington. Nel corso della cerimonia, le studentesse e glidella scuola, invece che stringere la mano al, gli hanno regalato, come a dire: “Se voi volete discriminare leLgbt, sappiate che noi non ci stiamo”. Un mese fa, infatti, il consiglio scolastico della Seattle Pacific University ha introdotto una nuova ...

CinqueColonne : Secondo la relazione di ISG Provider Lens™ la transizione delle imprese verso la trasformazione digitale rende nece… - LeandroSimeone : RT @Idonei_INL: Da ottobre 2021 siamo arrivati a giugno 2022. Quasi un anno è trascorso dallo svolgimento dell'ultimo concorso per #Ispetto… - annaiov1 : @omegaman73 @LelloConso Vi aggiungo una piccola postilla, una delle cose che più mi ha infastidito è quando mi ha c… - g_scotti1612 : @CarloCalenda qc ha affermato che l'autoritarismo è ancorato nella struttura psichica delle 'masse', il cosiddetto… - Newsinunclick : Concordo con l’appello della Ministra Carfagna: i fatti dolorosi di questi ultimi giorni – la morte violenta, ancor… -

Luce

... il forte incremento dei prezzimaterie prime, dei carburanti, dell'energia". E sul tema della sicurezza sul lavoro, Panza ha ricordato come il Governo abbia "deliberato l'di 2500 ......ha poi pubblicato la graduatoria finale per il concorso per titoli ed esami per l'di ... Da quando si è insediato, approfittando dello sbloccoassunzioni e complice lo scoppio della ... Assunzione delle persone Lgbtq+ vietata all'Università, gli studenti regalano bandiere arcobaleno al presidente - Luce Il comune di Corigliano-Rossano, così come richiesto ed annunciato dal sindaco Flavio Stasi, è stato autorizzato, dal commissario straordinario dell'Ato, Bruno Gualtieri, allo svolgimento delle funzio ..."Un’importante assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione comunale per tentare di superare le difficoltà sotto il profilo amministrativo" ...