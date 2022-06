Assegnazioni provvisorie docenti, assunti 2020/21 e 2021/22 possono presentare domanda. Vincoli da ridefinire (Di domenica 19 giugno 2022) I docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2020/21 e 2021/22, al pari dei colleghi assunti negli anni scolastici precedenti, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/23. Riguardo ai Vincoli si attende la ridefinizione del quadro giuridico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 giugno 2022) Iimmessi in ruolo nell'a.s./21 e/22, al pari dei colleghinegli anni scolastici precedenti,di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/23. Riguardo aisi attende la ridefinizione del quadro giuridico. L'articolo .

