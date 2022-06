Asprilla | «La mia vita? Feste fino all’alba Mi sveglio a mezzogiorno e pubblicizzo preservativi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 giugno 2022) La Gazzetta intervista Tinostella del Parma anni Novanta. Come se la passa, Tino? «Alla grande. Ho un’azienda agricola, vendo canna da zucchero al governo colombiano. E attraverso una campagna pubblicitaria commercializzo. Sapete, il sesso per me è sempre stato importante…». Con l’allenatore Scala ci furono polemiche. «Io non stavo alle regole. Un giorno mi voleva far correre attorno ai bastioni della Cittadella e gli dissi che non ero mica Forrest Gump. Il calcio, per me, è sempre stato divertimento. Niente regole, niente schemi». Il calcio di oggi le piace? «Lo guardo, ma sembrano tutti soldatini agli ordini dell’allenatore. Se sgarrano, fuori. Ditemi uno che dribbla al giorno d’oggi… Mi piace Vinicius del Real Madrid: un po’ mi rivedo in lui». Com’è la sua giornata-tipo? «Sveglia a. Colazione ...