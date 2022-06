Ascolti TV | Sabato 18 giungo 2022. La replica di Tú sí que Vales al 16.2%, quella di Danza con Me al 9.9% (Di domenica 19 giugno 2022) Martin Castrogiovanni, Marcin Patrzalek e Belen Rodriguez Nella serata di ieri, Sabato 18 giugno 2022, su Rai1 la replica di Danza con Me, in onda dalle 21.34 alle 23.53, ha conquistato 1.261.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale 5 quella di Tú sí que Vales, in onda dalle 21.30 alle 25.03, ha raccolto davanti al video 1.721.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 Morte in Normandia è stato seguito da 1.277.000 spettatori (9.4%). Su Italia 1 Transformers hanno intrattenuto 642.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 661.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Il Ragazzo di Campagna totalizza un a.m. di 880.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 478.000 spettatori con ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 giugno 2022) Martin Castrogiovanni, Marcin Patrzalek e Belen Rodriguez Nella serata di ieri,18 giugno, su Rai1 ladicon Me, in onda dalle 21.34 alle 23.53, ha conquistato 1.261.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale 5di Tú sí que, in onda dalle 21.30 alle 25.03, ha raccolto davanti al video 1.721.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 Morte in Normandia è stato seguito da 1.277.000 spettatori (9.4%). Su Italia 1 Transformers hanno intrattenuto 642.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 661.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Il Ragazzo di Campagna totalizza un a.m. di 880.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 478.000 spettatori con ...

