As: il Milan ha offerto a Marcelo 3 milioni netti l’anno (al Real ne guadagnava 6) (Di domenica 19 giugno 2022) Marcelo ha detto addio al Real Madrid e si guarda intorno. Non ha intenzione di smettere di giocare, almeno non ancora. Secondo quanto scrive As, ci sono diverse squadre interessate al suo profilo, non solo in Europa. E l’offerta più seria è arrivata dal Milan. “Ad oggi, l’ offerta più concreta per il brasiliano è quella del Milan. Il club ha presentato a Marcelo una proposta che gli garantirebbe 3 milioni di euro netti l’anno. Sembra però che il brasiliano non sia convinto dall’idea di giocare nel Milan per queste cifre, appena la metà dei 6 milioni guadagnati al Real Madrid. Nonostante la bocciatura iniziale, come appreso da AS, il Milan continuerà ad insistere per l’ingaggio di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022)ha detto addio alMadrid e si guarda intorno. Non ha intenzione di smettere di giocare, almeno non ancora. Secondo quanto scrive As, ci sono diverse squadre interessate al suo profilo, non solo in Europa. E l’offerta più seria è arrivata dal. “Ad oggi, l’ offerta più concreta per il brasiliano è quella del. Il club ha presentato auna proposta che gli garantirebbe 3di euro. Sembra però che il brasiliano non sia convinto dall’idea di giocare nelper queste cifre, appena la metà dei 6guadagnati alMadrid. Nonostante la bocciatura iniziale, come appreso da AS, ilcontinuerà ad insistere per l’ingaggio di ...

