Arresto cardiaco in acqua | ragazzo di 26 anni salvato a Marina di Vecchiano - Cronaca - lanazione it

Un 26enne è andato inmentre era in acqua. E ' stato salvato grazie alla prontezza di alcuni bagnanti che hanno immediatamente chiamato il 118 con un'ambulanza della Misericordia di ...Quando sono giunti i soccorsi era in, è stato rianimato sul posto e trasferito in ospedale con l'elicottero del soccorso notturno. E' stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le ... Arresto cardiaco in acqua: ragazzo di 26 anni salvato a Marina di Vecchiano Vecchiano (Pisa), 19 giugno 2022 - Paura sulla spiaggia di Marina di Vecchiano in una domenica in cui tanta gente ha affollato le spiagge su tutta la costa tirrenica. Un 26enne è andato in arresto car ...E' morto l'uomo caduto nella notte dal proprio scooter, molto probabilmente dopo essere stato urtato da un'auto che è fuggita senza dare soccorso. L'incidente è avvenuto la notte scorsa nel Goriziano ...